O que é tacacá? Saiba mais sobre prato citado em música de Joelma e cantado em show do RBD

O hit "Voando pro Pará", da cantora paraense Joelma, voltou a viralizar por conta do show do grupo RBD na última sexta-feira (10), segunda apresentação da banda no Rio de Janeiro. Isso porque o integrante Christian Chávez cantou o refrão da música e foi acompanhado pelo público que compareceu ao estádio Nilton Santos, o Engenhão.

"O que está acontecendo?", escreveu Joelma no X (antigo Twitter), com a repercussão. Em seguida, comentou: "Direto do Belém do Pará para o mundo".

Legenda: Reação da cantora Joelma após a música "Voando pro Pará" viralizar na última sexta-feira (10) Foto: Reprodução/X

Uma composição de Chrystian Ima, Isac Maraial e Valter Serraria, "Voando pro Pará" foi lançada em 2015, no primeiro trabalho solo da cantora após a Banda Callypso. A música já viralizou nas redes sociais, com diferentes vídeos em que os usuários imitam a performance da cantora.

Nas interações com a cantora por meio da rede social, fãs lembraram que essa não foi a primeira vez que o cantor do RBD fez referência à música da paraense. Em um vídeo publicado há seis anos, ele canta: "Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa", como fez ao vivo no show.

Prato típico do Pará, o tacacá é um caldo feito com goma de tapioca e tucupi, ambos derivados da mandioca. A receita também leva camarões e folhas cozidas de jambu. A iguaria tem origem indígena e remonta ao século XVIII, antes da colonização do Brasil.