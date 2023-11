Mãe de Melody acusa ex-marido de impedi-la de ver as filhas; entenda

A mãe de Melody, Day Lima, afirmou que está sendo impedida de ver a filha mais velha, Bella Angel. Ao ser questionada nas redes sociais se não iria visitar a filha após a realização de três cirurgias plásticas, ela relatou que o jurídico do ex-marido, MC Belinho, não permitiu. Atualmente, as duas moram com o pai.

“Eu tentei visitar a Bella desde ontem, só que o jurídico do pai dela me mandou um áudio dizendo que na casa dela eu não posso ir. Não pedi em momento algum para ir à casa da minha filha, o que eu queria era visitá-la no hospital”, revelou.

Em seguida, Day Lima disse que a filha havia recebido alta e que iria visitá-la quando ela voltasse ao hospital para realizar exames. Porém, Bella Angel disse para a mãe que iria buscar outra unidade de saúde mais perto de casa. Então, ocorreu um desencontro entre as duas. “Eu não fui visitar, mas não foi porque eu não quis. Foi porque eles não quiseram. É diferente", disse.

No vídeo seguinte, Day Lima afirma que entendeu que a filha não quer que ela a visite para não magoar "outras pessoas".

"Não é por causa disso que vou deixar de amá-la e ser a mãe dela. Vou respeitar o momento dela, deixa ela lá, pós-cirurgia. O importante é que ela está bem, espero que fique melhor ainda. Ela estando feliz, eu também estou. Eu estou aqui, sou a mãe dela, ela não é filha de chocadeira. Infelizmente, o Brasil inteiro tem de aceitar que eu sou a mãe dela”, desabafou.

Day ainda atribuiu o comportamento da filha à fama. “Um dia, elas vão ser mães. Só que eu sou aquela mãe que criou elas, eu cuidei delas. Diferentemente de muitas pessoas que não cuidam. Essa é a diferença.”

A BRIGA ENTRE OS PAIS DE MELODY E BELLA ANGEL

Pai das cantoras, MC Belinho é responsável por gerenciar a carreira e os perfis das redes sociais de Melody, de 16 anos, e Bella Angel, de 18 anos. Day Lima e o ex já chegaram a trocar ofensas nas redes sociais.

Em 2015, quando Melody tinha 8 anos, a família foi um dos alvos do Ministério Público de São Paulo, que abriu um inquérito para investigar "forte conteúdo erótico e de apelos sexuais" em músicas e coreografias de crianças e adolescentes músicos. À época, os responsáveis pela menor de idade assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Day Lima já se manifestou afirmando não ser favorável à erotização das meninas. "Sempre fui contra. Reclamava quando elas usavam roupas curtas, mas elas batiam o pé e o pai também. Nunca consegui ser presente nessa questão da carreira das duas porque estava trabalhando. De repente, comecei a ver minhas filhas com muita exposição e erotização. Reclamava muito. O problema é que ele nunca me escutou”, afirmou.

Em outro momento, ela também afirmou que Melody a bloqueou no WhatsApp a pedido do pai. “Só quer ser pai de internet. Ele é um moleque. Não resolve as coisas que tem que resolver comigo e põe as filhas contra mim. Ele não é homem para chegar e me encarar”, afirmou.

MC Belinho, por sua vez, disse que a ex não aceita a separação do casal e a acusou de utilizar as filhas para atingi-lo. "á faz um ano que eu saí de casa, mas ela não aceita a separação e sempre arranja um jeito de arrumar briga usando as únicas coisas que são importantes para mim, que são minhas filhas. Ela quer me atingir usando elas. Eu amo minhas filhas. E não é à toa que elas escolheram morar comigo", disse.