Violência psicológica contra filho de Ana Hickmann será investigada; saiba mais

Alexandre Correa, acusado de agredir a apresentadora Ana Hickmann, deve ser investigado por violência contra o filho do casal. Segundo o boletim de ocorrência da lesão corporal sofrida por Ana, o menino de apenas dez anos, presenciou o começo da agressão, o que pode ser configurado como violência psicológica. A informação foi explicada pela promotora de Justiça Valeria Scarance ao portal UOL.

"Vi que poucos meios de comunicação falaram sobre isso, mas é importante ressaltar: violência contra a mulher na presença dos filhos, é violência contra filhos e filhas", afirmou ela durante a entrevista ao site. Conforme ela, a questão é prevista em lei, pontuando que se uma criança se torna testemunha de ato contra um integrante familiar, o caso pode ser considerado violência psicológica.

"Tem previsão legal também no Estatuto da Criança e do Adolescente", completou, afirmando que o crime reside no fato da exposição da criança a um constrangimento ao presenciar uma agressão ou humilhação.

Questionada sobre o que ocorre a partir desse momento, a promotora reforçou que o caso servirá como lição e deu detalhes das etapas que seguem a partir de agora. "Inquérito policial, apuração do fato e, concluído esse inquérito, o Ministério Público oferece, ou não, a denúncia. E as medidas protetivas podem ser solicitadas a todo momento. Não é porque a mulher não solicita essa proteção na hora que ela perde o seu direito", disse Valeria.

Agressão em casa

Segundo o boletim de ocorrência, Ana Hickmann estava conversando com o filho do casal minutos antes das agressões, que ocorreram no último sábado (11). A modelo teria relatado que o caso aconteceu por volta das 15h30 e o marido não teria gostado do teor da conversa entre a apresentadora e o filho.

O documento aponta que Correa teria levantando o tom de voz para a esposa, o que teria assustado a criança, e seguido com a agressão de forma física. Alexandre Correa teria pressionado Ana Hickmann contra a parede, além de ter ameaçado agredi-la com cabeçadas. O braço dela, entretanto, ficou preso em uma das portadas da casa, causando uma contusão no cotovelo.