Ana Hickmann agradece apoio após agressão de marido: 'Vou lutar pelo meu filho, pela minha vida'

A apresentadora Ana Hickmann agradeceu o apoio do público, nesta quarta-feira (15), após denunciar que foi vítima de agressão praticada pelo marido, o empresário Alexandre Correa, no último sábado (11), em Itu, São Paulo. Nas redes sociais, ela explicou que se ausentou do ambiente virtual após o crime, mas que está retornando gradativamente.

Na ocasião, a artista disse que está, aos poucos, retornando à rotina e que lutará por sua vida, pelos seus negócios e pelo filho, fruto do relacionamento com o companheiro.

"Sei que estou ausente há bastante tempo, mas acho que os motivos todo mundo entende. Pela primeira vez estou olhando as redes sociais porque eu me afastei e não consegui olhar as notícias, porque tinha muita verdade, mas muitas inverdades que estavam me machucando. Agora que estou voltando devagarinho, queria aproveitar para agradecer o apoio de vocês", declarou em uma sequência de stories publicados no Instagram.

Ana Hickmann disse que pretende retomar a produção de conteúdo em breve, assim como voltar a cuidar dos negócios que está a frente. Ela é dona de sete empresas com o marido. Os dois enfrentam processos de dívidas com bancos de mais de R$ 4 milhões.

"Sempre fui uma pessoa feliz, batalhadora, guerreira e não é agora que vou parar. Tem coisas que acontecem na nossa vida que fazem a gente ficar mais forte. Sou mulher, sou mãe e isso para mim nunca vai mudar. Vou lutar pelo meu filho, pela minha vida, pelos meus negócios e por quem me ama de verdade", finalizou.