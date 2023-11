Marido de Ana Hickmann publica pedido de coragem a divindade Oxóssi: 'tira a tristeza do meu peito'

Marido da apresentadora Ana Hickmann, o empresário Alexandre Correa fez uma publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (15), pedindo alívio a Oxóssi, divindade de religiões de matriz africana. A postagem acontece dias após ele confessar que agrediu a companheira na casa deles em Itu, Interior de São Paulo.

No Instagram, o empreendedor compartilhou uma imagem do orixá, que é associado ao candomblé e à umbanda, e solicitou que ela o ajudasse a encontrar paz e reencontrar o filho, o menino, de 10 anos, fruto do relacionamento com a artista.

"Oxóssi, caçador de uma flecha só, filho de Oxalá e Yemanjá, tira a tristeza do meu peito, dá coragem para eu seguir meu caminho em paz e poder ver meu filho", escreveu Alexandre.

Briga na frente de filho e agressão

A delegada Márcia Pereira Cruz disse, à TV Tem, que a versão da Ana Hickmann é de que o casal discutiu, no último sábado (11), e o marido tentou segurar ela contra a parede, impedindo que ela chamasse ajuda. No entanto, ela conseguiu se afastar do marido e se trancar em outro ambiente com o celular.

Segundo o relato da apresentadora à Polícia, funcionários estavam na casa no momento da briga, mas ninguém presenciou o ocorrido. Apesar disso, as funcionárias também vão prestar depoimento, informou a delegada.

O inquérito policial tem 30 dias para ser concluído, mas o prazo pode ser prorrogado. A investigação será feita pela Delegacia da Mulher (DDM) de Itu.

Quem é Oxóssi

O candomblé afirma que Oxóssi é um orixá caçador, devido a isso, o "ofá", símbolo que o representa, é o arco e a flecha, como explica o professor e historiador Luiz Antonio Simas, em entrevista ao portal G1.

"O mito principal de Oxóssi diz que ele era um caçador que, com uma só flecha, conseguiu acertar o peito de um pássaro que tinha sido enviado por algumas feiticeiras pra trazer a fome e a miséria para o reino. [...] A gente costuma fazer uma leitura desse mito dizendo que Oxóssi é aquele que, com sua flecha, consegue afastar a dor e a miséria, e trazer a alegria", detalhou.