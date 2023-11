Ana Hickmann teria dito a colegas da Record que pedirá divórcio, diz jornal

A apresentadora Ana Hickmann estaria dando entrada nos papéis do divórcio de Alexandre Corrêa, segundo colegas de Record. Ela denunciou o companheiro por violência doméstica após uma briga do casal em Itu, São Paulo, no último sábado (11).

Nesta segunda-feira (13), Ana chegou à emissora sem aliança e apresentou o programa "Hoje em Dia". Ela chegou a se pronunciar ao fim da atração e agradeceu as mensagens de apoio.

Conforme a Folha de S. Paulo, aos amigos de emissora, ela disse que fará o divórcio de maneira mais discreta por conta do filho do casal, que tem 10 anos. O menino estaria abalado, pois presenciou parte da briga dos pais.

Record ofereceu folga

A Record teria oferecido um tempo de folga do trabalho, mas a apresentadora recusou e fez questão de seguir no programa, pois acredita que sua vida profissional vai ajudá-la se recuperar do ocorrido.

A assessoria de Ana Hickmann foi procurada pela Folha, mas resolveu não se pronunciar sobre os trâmites do divórcio. Conforme a publicação, o divórcio será complicado pois Alexandre cuidava de todos os negócios da família, incluindo o licenciamento do nome da ex-modelo. É estimado que a fortuna gire em cerca de R$ 150 milhões.

Marido de Ana Hickmann confirma agressão

No sábado (11), a Ana Hickmann registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.), na Delegacia de Itu (SP), contra o marido, Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica. Inicialmente, ele negou as acusações, mas depois confirmou que agrediu a apresentadora.

Em entrevista ao Splash e confirmou que mentiu ao negar as acusações. “Quando eu vi aquela nota, eu entrei em total desespero e neguei. Mentiu? Menti. Ponto. Ou eu omiti o fato? Omiti. Eu estava numa estrada, desesperado, desnorteado. Estava perdido", declarou.