Humorista de A Praça É Nossa diz ter sido ameaçada por marido de Ana Hickmann, afirma colunista

Mais uma polêmica envolvendo o empresário Alexandre Correa, o marido de Ana Hickmann, veio à tona. De acordo com informações veiculadas nesta segunda-feira (13) pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a humorista Mhel Marrer, que integra o elenco do programa A Praça É Nossa (SBT), revelou já ter sido ameaçada por Alexandre 11 anos atrás.

Segundo a artista, o caso teria ocorrido em abril de 2012, quando ela atuava como jurada de humor no 'Tudo É Possível', atração que foi comandada por Ana Hickmann na Record. Em vídeo publicado nas redes sociais, Mhel expõe a suposta agressão verbal feita pelo empresário em uma ligação telefônica.

"Você está querendo levar a coisa para o lado errado. Não faz isso, parceiro, você vai se dar mal, você vai se dar mal. Não vai ser legal", diz a voz no vídeo.

"Se eu publicasse antes [o vídeo], ninguém ia acreditar em mim. Iam dizer: 'Ah foi montagem, foi sei lá o que'", disse a humorista à coluna. "Dessa vez, quando finalmente a Ana Hickmann conseguiu criar coragem e contar alguma coisa —e, mesmo assim, dá pra ver que ela está com muito medo— eu achei que esse vídeo poderia ajudar a mostrar quem é esse cara", completou a comediante.

"Ninguém acredita em uma mulher, mas em duas mulheres, as pessoas são mais capazes de acreditar", reitera Marrer.

Xingamentos e ameaças

Ainda segundo a artista, ela teria feito críticas ao programa em um grupo fechado com outros humoristas no Facebook, dizendo que um dos concursos da "atração era marmelada" e tirou sarro de uma "galera da equipe".

Essas mensagens teriam vazado e chegado ao conhecimento de Correa, o que teria gerado a discussão com xingamentos e ameaças da parte do empresário. Por medo, ela afirma ter ligado a câmera para gravar o final da conversa.

"Eu fiquei tão nervosa que não consigo nem lembrar exatamente o que ele me falou antes de eu começar a gravar. Mas quando eu vi que ele começou a dizer coisas como, 'toma cuidado', aí eu peguei a minha câmera velha e comecei a filmar", revelou.

Com a represália, Mhel aparece no vídeo pedindo desculpas e promete "não fazer mais nada disso". "Eu entendo e respeito principalmente o seu poder, porque eu sei que você tem poder para qualquer coisa, inclusive para acabar com a minha família, se precisar um dia", disse.

Correa, então, teria respondido: "Eu tenho tanto poder que eu sou obrigado a fazer a minha esposa apresentar um programa com um conteúdo que eu acho que podia ser muito melhor. Não tenho poder de nada. O único poder que eu tenho é pagar conta o dia inteiro".

A humorista disse ter denunciado o ocorrido ao setor jurídico da Record, mas que nada foi feito. "O máximo que [o setor jurídico] fez por mim foi me deixar sair da emissora sem pagar a multa contratual", afirmou.