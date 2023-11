Marido de Ana Hickmann está proibido de entrar na Record há 3 anos, diz site

Alexandre Correa, marido de Anna Hickmann, está há três anos proibido de entrar na Record, conforme o Notícias da TV. Ele questionou o procedimento de identificação para uso do estacionamento e teve uma discussão feia com seguranças da emissora, o que levou a proibição.

Veja também

Ana Hickmann acusa o marido de agredi-la, no sábado (11), na casa do casal, em Itu, interior de São Paulo, na frente do filho de 9 anos e de funcionários.

Ela ficou com um braço imobilizado, e registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica. A apresentadora chegou a receber atendimento médico e foi liberada. Ela não solicitou medida protetiva contra Alexandre. No entanto, apagou algumas fotos com o marido do Instagram.

Nesta segunda-feira (13), ela apresentou o “Hoje em Dia” e no fim da atração falou brevemente sobre o ocorrido. Ana agradeceu o apoio que tem recebido e informou que ainda não está pronta para comentar o caso.

“ Está sendo um momento difícil para mim, para o meu filho, para minha família, mas eu ainda não estou pronta para falar a respeito. E assim que eu estiver pronta, estiver um pouco mais forte, eu prometo trazer tudo aquilo que está aqui, dentro do meu coração”, disse.