Irmãs de Ana Hickmann se pronunciam pela primeira vez após agressão à apresentadora: 'família unida'

As irmãs de Ana Hickmann, Fernanda e Isabel Hickmann, se pronunciaram pela primeira vez após os episódios de agressão envolvendo a apresentadora e o marido, o empresário Alexandre Corrêa. Por meio das redes sociais nesta segunda-feira (13), as familiares da artista prestaram apoio e deixaram mensagens de carinho para Ana.

Nesta manhã, a apresentadora fez uma publicação com diversas fotos ao lado do filho, Alexandre Jr., de 10 anos. No post, ela ressalta que o filho é sua grande motivação de vida e também aproveita para agradecer o suporte do público nesse momento difícil. O registro no Instagram recebeu mais de 100 mil comentários.

“Minha força, minha motivação, o amor da minha vida! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia”, escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, as irmãs de Ana, Fernanda Hickmann e a modelo Isabel Hickmann, a caçula da família, exaltaram o amor e união entre elas. "Sempre juntos. Família unida. Amamos vocês", disse Fernanda Hickmann. Já Isabel deixou vários emojis de coração nos comentários.

APRESENTADORA RELATA AMEAÇAS

Conforme o boletim de ocorrência que o g1 teve acesso, a Polícia Militar foi chamada para ir até o condomínio e no local conversou com Ana Hickmann. Ela relatou aos policiais que, por volta das 15h30 desse domingo (12), estava na cozinha de casa, junto ao esposo, com o filho do casal, de 10 anos, e de funcionários.

De repente, ela e Alexandre começaram a discutir. A situação teria assustado o menino, que saiu do ambiente.

Conforme o BO, após a discussão, Alexandre pressionou Ana Hickmann contra a parede e ameaçou agredi-la com cabeçadas. Ainda segundo o relato da apresentadora, ela conseguiu afastar Alexandre e, ao tentar pegar o celular, que estava em uma área externa da casa, para ligar para a polícia, ele fechou repentinamente uma porta de correr, pressionando assim o braço esquerdo da mulher.

A Polícia Militar foi até a casa, mas Alexandre já tinha saído do local. Segundo a PM, Ana Hickmann foi sozinha até a Santa Casa, em Itu, passou pelo atendimento médico e foi liberada. A apresentadora foi escoltada pela polícia até a delegacia e preferiu não solicitar medida protetiva.