Patrimônio de Ana Hickmann é estimado em R$ 150 milhões; entenda de onde vem a fortuna da empresária

A apresentadora Ana Hickmann tem um patrimônio estimado em R$ 150 milhões, segundo o site Folha Econômica. A informação ganhou repercussão após a comunicadora denunciar o marido, Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica, sendo ele também empresário de Ana e administrador da empresa responsável pelas marcas relacionadas a ela.

Ainda segundo o site, Ana Hickmann tem um rendimento mensal de R$ 2 a 4 milhões. A fortuna da apresentadora vem principalmente de campanhas publicitárias e das empresas que gere ao lado do marido.

Ela iniciou a carreira de modelo aos 15 anos, quando saiu de Santa Cruz do Sul (RS) para São Paulo. Ana desfilou para diversas marcas renomadas no mercado internacional, como Giorgio Armani, YSL e Kenzo. Apesar de não trabalhar mais no ramo, ela segue fazendo propagandas para marcas como Rommanel e Vanish.

Já como empresária, Ana é dona de clínicas de estética, linha de óculos, esmaltes, entre outros negócios.

Apesar da fortuna, a apresentadora também acumula dívidas. A empresa Hickmann Serviços Ltda, administrada por Alexandre, teria uma dívida acumulada de R$ 3,5 milhões por conta de um empréstimo no Banco do Brasil.

Caso de agressão

No sábado (11), a Ana Hickmann registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.), na Delegacia de Itu (SP), contra o marido, Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica. Inicialmente, ele negou as acusações, mas depois confirmou que teve um "desentendimento" com a esposa.