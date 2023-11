Marido de Ana Hickmann apaga fotos do Instagram e deixa apenas nota sobre agressão

Nesta segunda-feira (13), Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, apagou todas as publicações de seu perfil no Instagram, deixando apenas a nota de esclarecimento sobre a acusação de agressão contra a esposa.

Com milhares de publicações na rede social, Alexandre deixou somente o texto sobre o caso e bloqueou os comentários da publicação. Já Ana Hickmann apagou todas as fotos com o marido e deixou de segui-lo no Instagram. Ele, no entanto, permanece seguindo a apresentadora.

Veja a nota de esclarecimento:

Entenda o caso

No sábado (11), a apresentadora registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.), na Delegacia de Itu (SP), contra Alexandre, por lesão corporal e violência doméstica. Inicialmente, ele negou as acusações, mas depois confirmou que teve um "desentendimento" com a esposa.

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa. Situação absolutamente isolada que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno", diz a nota que permanece no perfil do empresário, publicada no domingo (12).

Nesta segunda (13), ele voltou a comentar o caso em entrevista ao Splash e confirmou que mentiu ao negar as acusações. “Quando eu vi aquela nota, eu entrei em total desespero e neguei. Mentiu? Menti. Ponto. Ou eu omiti o fato? Omiti. Eu estava numa estrada, desesperado, desnorteado. Estava perdido", declarou.

Em seu programa de TV, "Hoje em Dia", na Record, Ana agradeceu o apoio e disse que falará sobre o assunto quando estiver pronta.