Gleici Damasceno relembra relacionamento abusivo: 'hesitei em chamar a polícia'

Nesta segunda-feira (13), a campeã do Big Brother Brasil 2018, Gleici Damasceno, usou as redes sociais para lamentar as agressões sofridas por Ana Hickmann pelo marido, Alexandre Correa. Na publicação feita no X (antigo Twitter), a acriana também relembrou um relacionamento abusivo que viveu no passado.

"Lamento que Ana Hickmann tenha passado por isso. O que ocorreu com ela me fez recordar um ex-namorado abusivo/agressor. Naquela época, hesitei em chamar a polícia, principalmente para protegê-lo (me arrependo profundamente)", escreveu.

A ex-BBB afirmou que precisou fazer anos de terapia para superar o trauma. Em seguida, ela publicou uma nota de celular com uma mensagem supostamente enviada pelo ex-companheiro, onde ele teria afirmado que a agrediu.

"Eu te agredi, feri sua integridade, abusei do seu caráter, violentei seu psicológico", diz o texto. "Essa mensagem me fez voltar, pois eu acreditei que a pessoa iria mudar, mas nada mudou, então não acredite que você vai mudar ele. Não vai…", declarou Gleici.

Internautas especulam

Acima do texto da nota, aparece a data em que ele teria sido escrita, que seria 28 de junho de 2019. No mesmo ano, a vencedora do BBB 18 estava namorando Wagner Santiago. O relacionamento teve início ainda no reality show.

Gleice não revelou o nome do ex-companheiro, mas internautas especularam que a mensagem teria sido escrita por Wagner, por conta da data. Sem citar nomes, ela escreveu: "É quem vocês estão pensando sim".

