Marido de Ana Hickmann será intimado a depor; inquérito pode durar 30 dias

O empresário Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, vai ser intimado a prestar depoimento sobre queixa de lesão corporal feita pela apresentadora no último sábado (11). A informação foi repassada pela Polícia Civil ao G1, na noite de segunda-feira (13).

Ana Hickmann acionou a polícia, que foi até o condomínio de luxo onde a família mora, em Itu (SP), alegando que foi ameaçada e agredida pelo empresário. Alexandre. Ele não estava no local quando a polícia chegou.

Em entrevista à TV Tem, a delegada Márcia Pereira Cruz explicou que Ana Hickmann foi orientada a fazer o exame de corpo de delito após ser ouvida e o laudo deve sair em até 20 dias.

A delegada afirma que, até o momento, Ana Hickmann não quis requerer medida protetiva contra Alexandre, mas que a apresentadora pode solicitar a qualquer momento, pois não há prazo determinado pela lei.

Investigação vai ouvir funcionários

Conforme a delegada, a versão da Ana Hickmann é de que o casal discutiu e o marido tentou segurar ela contra a parede, impedindo que ela chamasse ajuda. No entanto, ela conseguiu se afastar do marido e se trancar em outro ambiente com o celular.

Segundo o relato da apresentadora à polícia, funcionários estavam na casa no momento da briga, mas ninguém presenciou o ocorrido. Apesar disso, as funcionárias também vão prestar depoimento, informou a delegada.

O inquérito policial tem 30 dias para ser concluído, mas o prazo pode ser prorrogado. A investigação será feita pela Delegacia da Mulher (DDM) de Itu.