Ana Hickmann apresenta 'Hoje em Dia' com hematoma no braço; assista

A apresentadora Ana Hickmann apareceu nesta quinta-feira (16), durante o programa Hoje em Dia, com um hematoma no braço e chamou atenção nas redes sociais. Desde o caso de violência da qual foi vítima no sábado (11), quando foi agredida pelo marido, Alexandre Correa, Ana só havia aparecido na TV de mangas longas, quando agradeceu o apoio recebido após a divulgação do ocorrido.

Ana surgiu durante uma matéria falando sobre manobras radicais de uma equipe de motociclistas. A apresentadora conversou com os entrevistados em um vestido branco sem mangas, que deixava à mostra parte do hematoma na parte interna do braço. O machucado, localizado na altura do cotovelo, apareceu quando ela fez movimentos com o braço.

A aparição pública sem vestimentas que cubram os hematomas ocorreu um dia após a manifestação pública de Ana sobre a violência doméstica. Ana Hickmann usou o Instagram na quinta-feira (15) para agradecer apoio do público e comentar sobre as notícias que tem lido nos últimos dias.

"Sei que estou ausente há bastante tempo, mas acho que os motivos todo mundo entende. Pela primeira vez estou olhando as redes sociais. Me afastei porque não conseguia olhar as notícias, nada, porque tinha muita verdade, mas muitas inverdades e muita coisa que estava machucando", disse em vídeo, também confirmando que o casamento chegou ao fim.

Caso de agressão

O caso de violência foi registrado em boletim de ocorrência pela própria apresentadora, que deu detalhes do relato em uma delegacia de Itu, em São Paulo. Segundo a declaração, Alexandre Correa teria agredido Ana Hickmann na cozinha da casa dos dois, enquanto a modelo estava conversando com Alezinho, filho do então casal.

A polícia atendeu a ocorrência, mas Alexandre já havia deixado o local após empurrar a apresentadora e ameaçar dar cabeçadas nela. Inicialmente, Alexandre negou a ocorrência, mas depois confessou a agressão negando que tenha dado cabeçadas em Ana.