Marido de Ana Hickmann deleta pedido de desculpas por agressão à apresentadora

O marido de Ana Hickmann, 42, Alexandre Correa, 51, apagou a postagem que fez no Instagram após agredir a apresentadora no último sábado (11). O empresário havia deletado todas as outras postagens na rede social e deixado somente a que usou para se manifestar no caso de violência. No entanto, nesta sexta-feira (17), ele apagou até essa.

Na postagem em que assumiu a briga com Ana Hickmann, Alexandre negou que tivesse dado cabeçadas nela. "De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa. Situação absolutamente isolada que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno", escreveu.

Um outro texto foi publicado pelo empresário depois desse, no qual pedia para ver o filho, de 9 anos, mas também foi apagado por ele após a repercussão negativa. "Oxóssi, caçador de uma flecha só, filho de Oxalá e Yemanjá, tira a tristeza do meu peito, dá coragem para eu seguir meu caminho em paz e poder ver meu filho", publicou. O conteúdo foi duramente criticado pelo uso dos nomes dos orixás num contexto de violência doméstica.

Agressões contra Ana Hickmann

Ana Hickmann prestou queixa contra o marido, Alexandre Correa, por agressão e violência doméstica após uma briga entre o casal. O caso aconteceu em Itu, no interior de São Paulo. Inicialmente, o empresário negou a agressão, mas, depois, assumiu que era verdade — contudo, continuou negando ter dado cabeçadas na apresentadora.

O homem teria se irritado ao ver a esposa conversando com o filho sobre as dificuldades financeiras da família.