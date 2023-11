T4F garante que utilizará caminhões-pipa e climatizadores nos shows de Taylor Swift em São Paulo

A T4F (Time For Fun), produtora dos shows da cantora norte-americana Taylor Swift no Brasil, informou ao governo que deve utilizar caminhões-pipa e climatizadores nas próximas apresentações da turnê 'The Eras Tour' na sexta, no sábado e no domingo (dias 24, 25 e 25) no Allianz Parque, em São Paulo. Segundo a empresa, a intenção é auxiliar o público em meio ao calor, com recursos que podem ser utilizados dentro e fora do estádio. As informações são do colunista Lauro Jardim, do O Globo.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) havia solicitado, ainda no sábado (18), que a T4F se manifestasse sobre ações durante a onda de calor extremo e a morte da fã Ana Clara Benevides, de 23 anos. A jovem faleceu na sexta (17) ao sofrer uma parada cardiorrespiratória e morrer após receber atendimento no Engenhão, no Rio de Janeiro, local onde aconteceu a primeira apresentação de Swift no Brasil.

Veja também

Com o falecimento, a T4F afirmou que intensificou a distribuição gratuita de água para o público, tanto nas filas como nos setores internos, prometendo que utilizaria caminhões-pipa e climatizadores nos próximos eventos.

Também no sábado, um dia depois da confirmação da morte de Ana Benevides, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro utilizou seis caminhões para lançar jatos de água no público presente nas filas. Horas após a espera, no entanto, a apresentação foi adiada para a segunda-feira (20).

Uma portaria da Senacon foi divulgada com regras para os eventos realizados no Brasil nos próximos 120 dias. As medidas explicitam a necessidade do fornecimento gratuito de água, controle de preços abusivos do líquido e garantia de resgate rápido e eficiente para o espectadores que passarem mal durante o show.