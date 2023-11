Ministério da Justiça autoriza entrada de garrafas e distribuição gratuita de água em shows

O ministro da Justiça Flávio Dino anunciou, neste sábado (18), novas determinações referentes a disponibilização de água em shows. A partir de agora, as produtoras devem permitir a entrada de garrafas com água nos eventos.

A medida foi tomada após a morte de uma jovem de 23 anos no show de Taylor Swift, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (17). Ana Clara Benevides passou mal e teve uma parada cardiorrespiratória. A causa da morte ainda será divulgada pelo Instituto Médico Legal (IML).

No entanto, existem especulações de que o caso esteja relacionado com a forte onda de calor que atinge a cidade. No show de sexta-feira (18), no Rio de Janeiro, a organizadora do evento proibiu a entrada de água pelo público.

Entenda a medida

A Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça autorizou a entrada de garrafas com água de uso pessoal, em material adequado, em shows.

Também foi determinado que as empresas produtoras dos eventos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita através de “ilhas de hidratação” de fácil acesso.

As medidas têm efeito imediato. Segundo Flávio Dino, uma equipe do Ministério da Justiça está se dirigindo na tarde deste sábado (18) ao estádio Milton Santos, no Rio de Janeiro, onde acontece o segundo show da "The Eras Tour" de Taylor Swift, para notificar a empresa responsável pelo evento.

Veja o pronunciamento de Flávio Dino:

Produtora se pronuncia

A T4F Entretenimento, produtora responsável pelo evento, publicou uma nota nas redes sociais para informar novas medidas que serão tomadas a partir do show deste sábado (18).

A organizadora informou que fornecerá água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio e no seu interior. Durante todo o evento, o público poderá ter acesso a água gratuita.

A empresa também informou que o público poderá entrar no estádio com copos de água lacrados e alimentos industrializados lacrados, sem limitação de itens por pessoa. "Esclarecemos que a exigência dos itens serem lacrados segue recomendações de segurança", diz a nota.

Segundo a T4F, a entrada de garrafas de água será proibida. "Ressaltamos que a proibição de entrada de garrafas de água em estádios é uma exigência feita por órgãos públicos e que não realizamos a comercialização de bebidas e alimentos, sendo essa uma atribuição da administração do estádio", declarou.

Veja a nota completa: