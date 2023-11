Após morte de fã de Taylor Swift, prefeitura do Rio anuncia medidas para show deste sábado

Após a morte de uma fã no show da cantora Taylor Swift, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), determinou ao Chefe Executivo de Operações do município que exija providências à produção do evento.

Nas redes sociais, ele anunciou a medida e lamentou a morte da jovem.

“Inaceitável a perda da vida de uma jovem ontem no show no Engenhão. Obviamente, ainda estamos apurando mais detalhes das circunstâncias do ocorrido. De qualquer forma, já determinei ao Chefe Executivo de Operações do município que exija providências junto a produção do show”, disse.

As medidas são:

Antecipar a entrada em 1h e ocupar o anel de circulação para tirar o público do sol;

Novos pontos de distribuição de água;

Aumento de número de brigadistas;

Aumento de ambulâncias.

Tragédia

Ana Clara Benevides tinha 23 anos e estudava psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no Mato Grosso. Ela passou mal enquanto estava na grade do estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, nessa sexta-feira (17).

Segundo declaração da cantora Taylor, Swift, a fã morreu antes do show. No entanto, uma amiga da jovem Daniele Menin, disse que Ana Clara morreu quando a artista estava cantando a 2ª música, segundo o G1.

Após desmaiar, a estudante foi atendida e chegou a ser reanimada ainda no estádio, mas não resistiu e morreu no hospital. A causa do óbito foi parada cardiorrespiratória.

Altas temperaturas e proibição de água no show

Conforme a Folha de S. Paulo, a sensação térmica registrada no local do show chegou a 60 °C. Diante da alta temperatura, os bombeiros contabilizaram mil desmaios durante o evento.

O dado não foi divulgado oficialmente. Fãs chegaram a reclamar da proibição de garrafas de água ao entrar no show.

Neste sábado (18), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou que a Secretaria Nacional do Consumidor investigue denúncias sobre a disponibilidade de água no evento.

Fãs criticam a organização do evento

Após a empresa organizadora do evento, a T4F, publicar uma nota de pesar sobre a tragédia, os fãs criticaram a empresa. Isso porque a publicação não anuncia medidas para evitar situações como a ausência de água no evento.

Nas redes sociais, o tema é um dos assuntos mais comentados, com o termo “Justiça por Ana”.Leia nota da empresa:

Leia o que disse Taylor Swift

"Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Eu nem posso dizer para vocês o quanto eu estou arrasada por causa disso. Eu tenho poucas informações, além de que ela era incrivelmente bonita e muito jovem.

Eu não vou ser capaz de falar sobre isso do palco, porque me sinto dominada pela dor quanto tento falar sobre isso. Quero dizer que agora sinto profundamente essa perda e meu coração partido está com sua família e amigos. Esta é a última coisa que eu nunca pensei que aconteceria quando nós decidimos trazer essa turnê ao Brasil."