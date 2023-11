Flávio Dino manda investigar acesso à agua em shows após morte de fã de Taylor Swift

Na manhã deste sábado (18), o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou através do X (antigo Twitter) que as denúncias de vedação ou ausência de água em shows serão investigadas. O pronunciamento foi feito após uma jovem de 23 anos morrer no show de Taylor Swift, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (17).

Segundo a Folha de S. Paulo, a sensação térmica no local do show, o estádio Milton Santos, chegou a 60 °C. O Corpo de Bombeiros informou, de forma extraoficial, que foram contabilizados mil desmaios durante o evento em decorrência da alta temperatura. Fãs que compareceram ao show reclamaram da proibição da entrada de garrafas de água no Estádio.

Flávio Dino se pronuncia

Segundo Flávio Dino, o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, deverá adotar as providências cabíveis ainda neste sábado.

Flávio Dino Ministro da Justiça Orientei o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar as providências cabíveis - ainda hoje - quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de água para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de calor que o Brasil atravessa. O Código de Defesa do Consumidor exige que os serviços sejam seguros e adequados à saúde. É inaceitável que pessoas sofram, desmaiem e até morram por falta de acesso à agua.

O ministro ainda informou que a Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça irá adotar medidas relativas às responsabilidades pelos danos já causados.

"A Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça vai adotar as medidas imediatas, com a edição de normas emergenciais e notificações, ainda hoje, acerca de acesso à água em shows e outros espetáculos públicos. E também vai adotar as medidas relativas às responsabilidades pelos danos já causados, em diálogo com os demais órgãos do Sistema Nacional do Consumidor", pontuou.

