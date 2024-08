Preta Gil reflete sobre tratamento contra câncer múltiplo: 'Estou forte'

A cantora Preta Gil falou sobre o atual estado de saúde em Stories, na madrugada dessa quarta-feira (28). Ela está em tratamento contra câncer em quatro locais diferentes, aos 50 anos. Apesar do medo, ela diz que se sente muito forte e com vontade de viver.

"Sim, eu sinto uma força e um medo avassalador, mas estou forte. Quero muito muito viver, uma vida digna com mais lutas, mais obstáculos e muitas vitórias. Não quero a vida pra ser fácil, sem graça, sem dor. Quero ela como ela se apresenta: complexa, sofrida, com altos e baixos, e muitos voos!!!", iniciou ela.

Veja também Zoeira 'Pé de Chinesa': falsa novela com Jade Picon e Davi Brito vira meme nas redes sociais Zoeira Quem saiu do Estrela da Casa? Veja como foi a segunda eliminação do reality nesta terça (27)

"Viver não está sendo fácil pra mim neste momento. Estou cercada de amor por todos os lados, mas sou eu sozinha comigo mesma, que tenho que resolver esse problema, minha disciplina, meu comprometimento com a cura!!! Não é fácil, mas vou vencer mais uma vez e vencer, pra mim, é não baixar a cabeça, é ser feliz na adversidade, é um dia de cada vez. Boa noite, se deixem viver!!!", concluiu Preta.

Retomada do tratamento

A carioca foi diagnosticada com um câncer de intestino em janeiro de 2023. Ela chegou a celebrar a cura após passar por cirurgias e sessões de quimioterapia, mas anunciou — na última quinta-feira (22) — que havia entrado em uma nova fase do enfrentamento à doença.

Hospitalizada, ela compartilhou, no último domingo (25), informações detalhadas sobre a doença.

"Remissão é um período de cinco anos onde o câncer pode voltar. Não só no meu caso, como no caso de 40% das pessoas que têm um câncer primário e foi o que aconteceu comigo: o meu câncer voltou em quatro lugares diferentes: eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase, que fica no peritônio, e um nódulo, uma lesão, na ureter", explicou Preta em vídeo.