Quem saiu do Estrela da Casa? Veja como foi a segunda eliminação do reality nesta terça (27)

Rodrigo Garcia foi o segundo eliminado do reality show Estrela da Casa, na noite dessa terça-feira (27), na Batalha do programa. Ele deixou a competição ao receber 16,65% da média de votos, o menor percentual da berlinda.

Com o resultado, que confirmou a enquete parcial do Diário do Nordeste, os participantes Unna X e Lucca se salvaram, ao conseguir, respectivamente, 47,32% e 36,03% da média da preferência do público.

Antes da eliminação, durante a dinâmica Festival, o manauara cantou a canção "Não Digita". (Assista abaixo)

Veja apresentação

No palco, ainda se apresentaram Lucca, além de Mc Mayarah, Thália e Unna X, que eram a estrela da semana, a dona do palco e a hitmaker.