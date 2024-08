Enquete Estrela da Casa: parcial aponta quem deve se salvar do reality show

A cantora Unna X é a favorita para ser salva na segunda batalha do reality "Estrela da Casa", conforme aponta a enquete parcial do Diário do Nordeste. Na dinâmica da semana, a participante menos votada sairá do reality show nesta terça-feira (28).

Unna disputa a permanência com os participantes Lucca e Rodrigo, que também integram a segunda batalha do programa.

Veja também Zoeira Enquete Estrela da Casa: quem deve ser salvo na Batalha da semana? Vote

Veja a parcial:

Legenda: Parcial aponta Unna X como a favorita a ser salva

Festival

Mesmo participanto da berlinda da semana, os três que disputam a preferência do público ainda terão a oportunidade de apresentar os talentos durante o Festival, que também acontece na terça-feira, dia da eliminação.

Ao lado deles, sobem ao palco os protagonistas da semana, que são a estrela da semana e o dono do palco, vencedores das provas semanais, e o hitmaker, cujo single foi o mais ouvido. Dessa vez, eles são são Mc Mayarah, Thália e Unna X, respectivamente.

A votação continua durante a dinâmica. Somente após as apresentações musicais, a apresentadora Ana Clara anunciará quem foi o eliminado da batalha.