Isabel Veloso se pronuncia após médica dizer que quadro de câncer não é terminal: 'Estabilizado'

A influenciadora Isabel Veloso desabafou em suas redes sociais, nesta terça-feira (27), após sua médica dizer que seu quadro de saúde não é terminal. Ela, que foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, disse que, atualmente, é uma paciente em cuidados paliativos, ou seja, em tratamento para os sintomas da doença.

"Pela primeira vez, não foram sensacionalistas ao falar meu real estado de saúde. Ainda assim, tem gente falando que essa é a maior prova de que estou mentindo sobre a minha doença. Mas, na realidade, essa é a maior prova de que eu não estava mentindo", ela disse.

Nos 'Stories' do Instagram, a influenciadora explicou ainda que seu quadro de saúde era tido como "terminal" devido à "previsão de tempo". "Eu tinha um tempo estimado de vida e não era certeza que minha doença iria se estabilizar. Mas, ela se estabilizou. E eu passei a não ser mais paciente terminal. Sou paciente em cuidados paliativos. [...], que são para pessoas que não possuem cura de doença, apenas para amenizar sintomas e proporcionar qualidade de vida", continuou.

Isabel também justificou seu afastamento das redes sociais. "Estou sumida justamente porque estou cansada de internet e de comentários ridículos desse jeito. Só estou esperando que a Justiça seja feita a algumas pessoas, dentro de medidas cabíveis. [...] Estava mais do que na hora de as pessoas entenderem que existe uma diferença entre estado de terminalidade, que são os últimos dias de um paciente, e estado paliativo, em que uma pessoa pode conviver anos com uma doença sem cura e não tem data prevista para morte", acrescentou.

Médica explica quadro de saúde de influenciadora

Em entrevista ao Gshow, publicada nesta terça-feira (27), a médica Melina Branco Behne, que trata Isabel, afirmou que o quadro clínico da influenciadora "está estável". "O tumor está pequeno, com crescimento estagnado e ainda com o controle importante dos sintomas que ela sentia, que eram dores e falta de ar. Agora, o que ela está sentindo são as ânsias e os vômitos, comuns no início da gestação", disse a especialista, que é clínica geral e pós-graduada em cuidados paliativos e cannabis medicinal.

A profissional afirmou ainda que aconselhou Isabel a evitar uma gestação, por temer que os sintomas do câncer se intensificassem. "Quando eu e a Isabel conversamos sobre gestação, ela não andava por causa da dor no corpo e usava oxigênio devido a falta de ar. A orientação foi de não engravidar porque os sintomas poderiam piorar. E ainda: seria mais difícil controlá-los porque durante a gestação alguns medicamentos são contraindicados", continuou Melina.

A médica também foi taxativa ao afirmar que os tratamentos oncológicos já feitos por Isabel "não afetam o desenvolvimento do bebê" que ela está esperando.

Sobre os cuidados paliativos, Melina explicou que o tratamento se deve ao fato de Isabel não responde mais aos tratamentos contra o câncer que enfrenta. "Na prática, significa que, não tendo mais o tratamento, a cura, para a doença do paciente, vamos focar em controlar os sintomas", diferencia a especialista.

Gravidez arriscada

Isabel tem sido criticada nas redes sociais após anunciar que estava à espera de seu primeiro filho. A criadora de conteúdo tem 18 anos e foi diagnosticada com câncer.

Em entrevista à Quem, a influenciadora já havia revelado a vontade de se tornar mãe mesmo em tratamento oncológico. "Tem a possibilidade de eu conseguir gerar, e tem a possibilidade de ter duas coisas [feto e tumor] crescendo ao mesmo tempo", afirmou ela à publicação.