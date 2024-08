Influenciadora com câncer terminal exibe a barriga de gravidez

A influenciadora digital Isabel Veloso, de 18 anos, publicou uma foto nas redes sociais mostrando a barriga de grávida, nesta segunda-feira (12). Isabel ganhou grande repercussão nas redes sociais após revelar que está com câncer terminal e ter expectativa de seis meses de vida.

Na imagem publicada pela jovem nos Stories, ela aparece em um campo com os olhos fechados e a mão na barriga. O anúncio da gravidez aconteceu no Dia dos Pais, neste domingo (11).

Legenda: Isabel Veloso exibe barriga de grávida Foto: Reprodução/Instagram

Em um segundo Stories, Isabel rebateu algumas críticas que vem recebendo na internet: “A quantidade de gente desinformada vindo disseminar ódio… Citei em diversas reportagens e Stories que a doença se encontra estabilizada, e que os seis meses são apenas expectativa médica, não tempo certeiro. Isso me assusta”, escreveu ela.

A influenciadora tem Linfoma de Hodgkin, e em janeiro desse ano contou aos seguidores sobre sua expectativa de vida. Atualmente, ela conta com mais de 3,2 milhões de seguidores no Instagram, e se descreve como uma jovem “vivendo com câncer em cuidados paliativo e contando histórias”. Isabel está grávida do marido, Lucas Borbas.