Quem voltou da repescagem no MasterChef? Veja como foi reality nesta terça (27)

As participantes Andréia e Larissa estão de volta à disputa pelo prêmio do MasterChef Brasil. As duas venceram a repescagem realizada nessa terça-feira (27) e comemoraram a conquista.

No programa, os eliminados da 11ª temporada voltaram à cozinha para disputar — a princípio — uma vaga. Porém, desta vez, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça mudaram a regra e decidiram pelo retorno de duas participantes.

Veja também Zoeira Cantora Nana Caymmi volta a ser internada após receber alta em hospital no RJ É Hit Lagosta Bronzeada celebra 25 anos em show gratuito no Dragão do Mar, em Fortaleza, nesta quarta (28) É Hit Pabllo Vittar revela músicas com Nattan, Mara Pavanelly e Duda Beat em 'Batidão Tropical Vol.2'

Na primeira disputa, em duplas, foi preciso preparar um brunch completo, com cinco itens e uma bebida. No fim, avançaram os cozinheiros Alzileide, Karine, Andréia, Thaissa, Larissa e Riad.

No segundo desafio, foi realizada uma batalha naval que colocou jurados contra participantes. O objeivo dos cozinheiros era garantir a escolha de ingredientes extras para execução de um prato autoral. No fim, Andréia e Larissa se deram bem e foram escolhidas para voltar ao MasterChef.

Participantes comemoraram

"Eu estou voltando com uma força, com uma vontade", celebrou Andréia, em entrevista ao site da Band. "Voltar na repescagem me mostra que não era para eu ter saído". Já Larissa confidenciou que foi surpreendida com a notícia de voltar à cozinha. "Como eu já superei alguns desafios grandes, não está mais tão longe assim, para mim, a final. Eu sei que eu tenho potencial para estar lá", pontua. "Eu estava duvidando muito de mim, mas essa foi uma confirmação".