Lagosta Bronzeada celebra 25 anos em show gratuito no Dragão do Mar, em Fortaleza, nesta quarta (28)

A banda Lagosta Bronzeada realizará um show gratuito nesta quarta-feira (28), a partir das 20h, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza. Na ocasião, Lana Gama e Frank Morenno irão gravar o DVD que celebra os 25 anos do grupo cearense.

Os portões abrirão às 18h. A entrada será permitida apenas para maiores de 16 anos e estará sujeita à capacidade do local. O show terá cerca de 5 horas de duração.

O repertório inclui sucessos que marcaram a história da banda, como “Frio da Solidão”, “Louca de Saudade”, “Só Deus Sabe” e “Se Não For Pra Te Amar”. O show também terá a participação de Mara Pavanelly, Eliane, Batista Lima, Taty Girl, Matheus Fernandes, Junior Vianna, Lazzaro Gamma e Lano Gama.

"Estamos preparando uma noite inesquecível, que ficará marcada na história", afirma a cantora Lana Gama.

Show de gravação do DVD “Lagosta Bronzeada – 25 anos”

Quando: 28 de agosto (quarta-feira), às 20h (abertura dos portões às 18h)

Onde: Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Rua José Avelino, Praia de Iracema – Fortaleza – CE)

Acesso gratuito e sujeito à capacidade do espaço