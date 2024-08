Anitta lança versão eletrônica de 'Mania de Você', de Rita Lee, para abertura da novela

A cantora Anitta lançou, nesta terça-feira (27), uma nova versão da música "Mania de Você", da cantora Rita Lee. Na voz de um dos ícones do funk brasileiro, o clássico de 1979 ganhou uma batida eletrônica e será tema de abertura da próxima novela das 21h, da TV Globo.

Conforme o portal Terra, a novela "Mania de Você" foi escrita por João Emanuel Carneiro e estreia no dia 9 de setembro.

A nova versão contou com a produção de Wallace Vianna, um "hitmaker" que já tem parcerias com Anitta. A canção ficou com 1 minuto e 31 segundos de duração. Em homenagem à Rita Lee, a capa do single imita a pose do LP de 1979, com ambas em poses parecidas e os logotipos com fontes similares.

Participação no VMA 2024

Nesta terça, Anitta foi anunciada como um das principais atrações do MTV Video Music Awards 2024. O evento ocorre em Nova York, no dia 11 de setembro.

Única brasileira na lista, a cantora Anitta aparece indicada três vezes em duas categorias, com as músicas “Mil Veces” e “BELLAKEO”.