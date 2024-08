Pabllo Vittar revela músicas com Nattan, Mara Pavanelly e Duda Beat em 'Batidão Tropical Vol.2'

A cantora Pabllo Vittar anunciou novidade para os fãs nesta terça-feira (27). Por meio das redes sociais, a artista divulgou o lançamento de músicas do álbum "Batidão Tropical Vol. 2", sexto trabalho de estúdio da drag queen mais famosa do Brasil, que teve alcance internacional.

Dentre as faixas que estavam bloqueadas no álbum, estão colaborações com artistas consagrados do público como Nattan, Mara Pavanelly e Duda Beat. Ao lado do cearense Nattanzinho, Pabllo volta a voz no hit "Hoje à Noite". Além disso, o clássico do forró "Planeta de Cores" vai ganhar uma releitura de Vittar, que divide os vocais com a estrela do gênero Mara Pavanelly, parceria já aguardada pelo público desde o primeiro volume de 'Batidão Tropical'. Segundo a publicação, ambas faixas serão lançadas em setembro.

Outra novidade anunciada pela cantora é uma música inédita, que contará com a contribuição de Duda Beat, mas ainda sem data de lançamento divulgada.

SUCESSO DE BATIDÃO TROPICAL

'São Amores' foi o grande hit do álbum 'Batidão Tropical Vol.2'. A versão lançada por Pabllo Vittar é uma releitura da música homônima lançada pelo Forró do Muído, em 2007. Na época, o grupo era formado pelas irmãs Simone e Simaria.

A regravação de Pabllo tem feito sucesso não apenas no Brasil, mas na América Latina. No mês passado, a peruana Lis Padilla publicou um vídeo ao som do hit. Na semana seguinte, ela ensinou aos seguidores como fazer a coreografia que criou para a música.

A publicação viralizou e já acumula mais de 25 milhões de visualizações somente no TikTok. A repercussão da dança fez com que a música fizesse sucesso em países como Peru, Venezuela, Argentina e México.