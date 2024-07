Música da Pabllo, 'São amores', vira hit mundial e recebe críticas do compositor

Em abril, Pabllo Vittar lançou o álbum "Batidão Tropical Vol. 2", inspirado no forró eletrônico dos anos 1990 e 2000. Entre as faixas, está o hit "São Amores", que conquistou fãs nas redes sociais e ganhou até dancinha. No entanto, o compositor da versão original detonou a coreografia.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o espanhol Lucas Gonzalez Gomez afirmou que a dança é uma "vergonha". A faixa original, intitulada "Son de Amores" foi lançada em 2001 pela dupla Andy y Lucas e composta por ele.

"A dança é uma vergonha", dispara. "Eu fico entediado. Isso dá nervoso", acrescentou.

SUCESSO DE 'SÃO AMORES'

A versão lançada por Pabllo Vittar é uma releitura da música homônima lançada pelo Forró do Muído, em 2007. Na época, o grupo era formado pelas irmãs Simone e Simaria.

A regravação de Pabllo tem feito sucesso não apenas no Brasil mas na América Latina. No dia 9 de julho, a peruana Lis Padilla publicou um vídeo ao som do hit. Na semana seguinte, ela ensinou aos seguidores como fazer a coreografia que criou para a dança.

A publicação viralizou e já acumula mais de 25 milhões de visualizações somente no TikTok. A repercussão da dança fez com que a música fizesse sucesso em países como Peru, Venezuela, Argentina e México.