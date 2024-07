Patati e Patatá encontram fãs que viveram meme após 13 anos

A dupla Patati e Patatá teve um reencontro com os fãs enganados, em 2011, por uma dupla falsa. Após 13 anos da reportagem que virou um dos maiores memes da internet brasileira, os palhaços foram Paripe, bairro de Salvador (BA), para reencontrar as figuras icônicas. O reencontro foi ao ar no Brasil Urgente Bahia, programa da Band TV, nesta terça-feira (23).

Na época, os moradores do bairro tinham feito um pagamento de R$ 15 para ver uma apresentação da dupla, mas o show foi cancelado porque eram sósias. Conforme o portal f5, da Foha de S.Paulo, o cancelamento causou revolta na frente da casa de shows, tendo com criança chorando e mulher desmaiando.

O repórter Ícaro Almeida, que fez a primeira reportagem, retornou para gravar e acompanhar o reencontro.

Uma das frases mais marcantes do meme é de Mariluce, que afirmava: "Todo mundo pagou 15 reais, na hora, Patati Patata não apareceu". No reencontro, ela abraçou o verdadeiro Patati e brincou: "Não é falso, não. É verdadeiro, viu, gente?".

Além dela, também apareceu a fã Gerusa, que desmaiou em 2011, e o Júnior, o menino entrevistado que criticou dupla por "iludir a cabeça das crianças".