Márcia Fu critica uniforme brasileiro para as Olimpíadas de Paris: 'Horrível'

Alvo de críticas nas redes sociais, os uniformes da delegação brasileira para os Jogos Olímpicos de 2024 foram detonados pela ex-jogadora de vôlei Márcia Fu, nesta terça-feira (23). A atleta, que agora é youtuber, classificou as vestimentas escolhidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) como "horríveis".

"Gente, fala sério, isso aí tá combinando com o Brasil? Ah, para. Não gostei. Péssimo gosto. Uma porcaria, não gostei. Eu acho que as meninas mereciam coisa melhor. A nossa delegação merecia, com certeza, coisa melhor. Horrível", disparou.

Medalhista olímpica em Atlanta-1996, Márcia comparou os uniformes com trajes utilizados por evangélicos. "O que é isso? Isso é do Brasil? Como assim? Gente, olha aí, isso não é possível. Isso não é do Brasil não. Tão mentindo. Que blusa é essa aqui embaixo? É blusa de crente. Ai, me desculpa. Eu não podia ter falado, mas eu falei. Não gostei, não gostei. Aquele saião até lá embaixo", afirmou.

Como são os uniformes olímpicos e quem produziu

Os trajes possuem inspiração em Paris e nas cores do Brasil, tendo camisas e agasalhos esportivos em brancos e azuis, com calças e tênis amarelos. O kit também poderá ser utilizado no encerramento da competição.

Já nos treinos e na estadia, os uniformes são nas cores branco, verde e preto. Para a viagem, os atletas usarão casacos, tênis e calças azuis, com detalhes brancos e verdes, e as camisas são amarelas.

As vestimentas foram desenhadas pela Riachuelo. Já a marca chinesa Peak foi responsável pela confecção dos uniformes.

O que dizem o COB e o Ministério do Esporte

Nas redes sociais, nesta segunda-feira (22), o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e o Ministério do Esporte (ME) se pronunciaram sobre as reclamações.

"Os uniformes de responsabilidade do COB serão entregues a todos os atletas em Paris", disse o COB.

Já o ME reiterou o comunicado do Comitê em nota. "O Comitê Olímpico do Brasil (COB) provê as roupas de viagens, desfile, cerimônia de abertura e a dia na Vila Olímpica para todos os atletas brasileiros. O COB também oferece os uniformes de treinos e competições das delegações de boxe, remo, levantamento de peso, tiro com arco, pentatlo moderno e canoagem. Já as vestimentas das demais modalidades ficam a cargo das confederações de cada esporte", informou o comunicado.