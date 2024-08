'Pé de Chinesa': falsa novela com Jade Picon e Davi Brito vira meme nas redes sociais

Quem usou a plataforma "X", na noite dessa terça-feira (27), encontrou a expressão "Pé de Chinesa" em alta. A brincadeira começou após os usuários da rede social “escalarem” os ex-BBBs Jade Picon e Davi Brito como protagonistas de uma novela fictícia — cuja narrativa foi atribuída a Gloria Perez.

Ao portal da revista Caras, a autora de sucessos como "Barriga de Aluguel (1990) e o "O Clone" (2001), declarou: "Que besteirol! Meus haters já foram mais criativos".

Veja abertura fictícia da novela:

Acaba de vazar a abertura da nova novela de Glória Perez, com o título provisório de Pé de Chinesa. Com elenco de peso como a renomada atriz Giovanna Antonelli e a rapper Rafa Kalimann, a trama promete ser a nova O Clone. O que acham? 👀



O assunto ganhou ainda montagens com fotos de Davi e Jade Picon vestidos com trajes orientais, além de uma abertura em vídeo inspirada na novela "Caminho das Índias" com a música "Lig-Lig-Lig-Lé". Interpretada por Ney Matogrosso, a música realmente foi tema de produção da Globo, em "Negócio da China" (2008).

Segundo apurações do site NaTelinha, a Globo pretende estrear um real projeto de Gloria Perez logo após o remake de "Vale Tudo". O portal também reforçou que esse novo trabalho ainda não tem título.

Além de Jade Picon e Davi, outros nomes foram colocados na abertura da "novela", como Bruna Marquezine, Fiuk, Giovanna Antonelli e Rafa Kalimann.