Preta Gil revela procedimento para crescimento dos cabelos em meio ao tratamento contra câncer

A cantora Preta Gil, de 50 anos, anunciou que está passando por um procedimento para estimular o crescimento dos cabelos. O anúncio foi feito nas redes sociais da artista, que está em tratamento contra um câncer em quatro locais diferentes.

“Isso aqui é um estimulador da circulação do couro cabeludo, para o cabelo crescer saudável. Agora tirei todo o aplique”, revelou, segundo o jornal Metrópoles.

A cantora publicou o vídeo do momento realizado em um spa especializado nesse tipo de tratamento. “Você ainda ganha massagem no pescoço e na cabeça, é uma loucura”, complementou.

Preta vem utilizando suas redes sociais para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde. Foi o caso da última quarta-feira (28), quando ela enfatizou que, apesar do medo, se sente muito forte e com vontade de viver.

“Quero muito muito viver, uma vida digna com mais lutas, mais obstáculos e muitas vitórias. Não quero a vida pra ser fácil, sem graça, sem dor. Quero ela como ela se apresenta: complexa, sofrida, com altos e baixos, e muitos voos!!!", evidenciou.

RETOMADA DO TRATAMENTO

A carioca foi diagnosticada com um câncer de intestino em janeiro de 2023. Ela chegou a celebrar a cura após passar por cirurgias e sessões de quimioterapia, mas anunciou — em 22 de agosto — que havia entrado em uma nova fase do enfrentamento à doença.

Hospitalizada, ela compartilhou, no último domingo (25), informações detalhadas sobre a doença.

"Remissão é um período de cinco anos onde o câncer pode voltar. Não só no meu caso, como no caso de 40% das pessoas que têm um câncer primário e foi o que aconteceu comigo: o meu câncer voltou em quatro lugares diferentes: eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase, que fica no peritônio, e um nódulo, uma lesão, na ureter", explicou Preta em vídeo.