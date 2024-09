'Deadpool & Wolverine' alcança US$ 600 milhões de bilheteria e volta à liderança nos EUA

O longa-metragem da Marvel, 'Deadpool & Wolverine', voltou à liderança da bilheteria nos Estados Unidos (EUA), neste fim de semana de feriadão no país pelo Dia do Trabalhador.

Chamado lá de Labor Day, a comemoração ocorre sempre na primeira segunda-feira de setembro. O filme alcançou US$ 600 milhões na arrecadação doméstica. Com a falta de estreias de concorrentes de impacto, especialistas acreditam que essa marca deve se manter.

Até este domingo, o longa estrelado por Ryan Reynolds e Hugh Jackman arrecadou cerca de US$ 19,5 milhões. A principal estreia deste período foi a cinebiografia "Reagan", estrelado por Dennis Quaid, sobre o presidente americano Ronald Reagan, que arrecadou quase US$ 10 milhões, ficando na quarta posição.

O resultado levou a batalha dos heróis da Marvel ao patamar de 16º filme na história a bater a marca de US$ 600 milhões nos EUA (em cálculo sem correção pela inflação).

Entre os filmes de super-heróis, só outros cinco conquistaram o feito. Na bilheteria global, o filme soma US$ 1,258 bilhão em ingressos vendidos, superando o recorde de “Coringa” (2019) como o filme para maiores de 18 anos de maior bilheteira da História.

Disputando com Alien e ex-presidente

No fim de semana passado, após três semanas no topo da bilheteria norte-americana, desde a sua estreia, "Deadpool & Wolverine" foi desbancado por "Alien: Romulus", mas voltou à frente esta semana, já que o novo filme da saga Alien arrecadou US$ 11,5 milhões até este domingo, caindo para a segunda posição.

Era esperado que "Reagan", filme independente baseado no livro "The crusader: Ronald Reagan and the fall of communism", de Paul Kengor, não tivesse um desempenho capaz de fazer frente a produção da Marvel.

Mesmo com um potencial público de pessoas mais velhas, por conta da corrida eleitoral à presidência dos EUA, havia uma expectativa de maior interesse do público, o que não aconteceu.