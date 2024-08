Angelina Jolie se recusa a falar de divórcio com Brad Pitt e diz que vai embora dos EUA

O fim do casamento de Angelina Jolie e Brad Pitt segue sendo um dos assuntos que gera curiosidade no público. O conflito entre os dois voltou à tona após a atriz conceder uma entrevista ao The Hollywood Reporter, publicada nesta sexta-feira (30).

Angelina se recusou a falar sobre o ex-marido, assim como também não quis falar sobre o recente acidente que o filho Pax, de 20 anos, sofreu. Segundo a atriz, na "antiga Hollywood", o trabalho dos artistas falavam mais alto que suas vidas pessoais. No entanto, ela acredita que hoje o cenário mudou.

"Você poderia ter esse processo privado confuso e o trabalho falava. Agora, o relacionamento do público é diferente. Estou tentando me acostumar com o que compartilhar", declarou.

A atriz ainda revelou que pretende se mudar de Los Angeles após finalizar as pendências do divórcio. "Cresci nesta cidade. Estou aqui porque tenho que estar aqui por causa de um divórcio, mas assim que eles tiverem 18 anos, poderei ir embora. Quando você tem uma família grande, quer que eles tenham privacidade, paz, segurança", disse.

"Agora tenho uma casa para criar meus filhos, mas às vezes este lugar pode ser... aquela humanidade que encontrei pelo mundo não é o que eu cresci aqui. [Depois de Los Angeles,] passarei muito tempo no Camboja. Passarei tempo visitando meus familiares onde quer que estejam no mundo", completou.

A entrevistadora ainda questionou sobre o status do divórcio de Angelina e Pitt. "Posso perguntar qual é o status do seu divórcio?", pediu. "Não", respondeu a atriz.