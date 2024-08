Lollapalooza Brasil apaga post com line-up 2025 borrado, e internautas especulam atrações

O festival Lollapalooza Brasil voltou atrás e apagou nesta sexta-feira (30) uma publicação que tinha spoilers do line-up da próxima edição do evento. No entanto, internautas tiraram print e estão especulando quais artistas estarão no festival em 2025.

No vídeo, apareciam diversos cartazes do line-up das edições anteriores, até que um deles foi exibido com os nomes borrados. Internautas acreditam que se trata da programação do Lollapalooza Brasil 2025.

Na legenda da publicação, o festival escreveu: "Algum palpite para o line-up do #LollaBR 2025?". Entre os nomes especulados pelos fãs estão: Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissete e Gracie Abrams.

O line-up oficial será publicado na próxima terça-feira, 3 de setembro, às 12 horas. Festival acontece nos dias 28, 29 e 30 de março de 2025.