Linha Direta é cancelado pela Globo após duas temporadas, diz coluna

O programa Linha Direta foi cancelado pela Rede Globo e não terá uma terceira temporada. De acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo, a emissora decidiu não dar continuidade à atração por questões comerciais, apesar da boa recepção do público e repercussão dos casos.

Conforme veiculado na coluna, a equipe da atração já teria sido avisada de que não serão produzidos mais episódios em 2025.

No ano passado, o programa voltou à programação da Globo depois de 15 anos da última edição com apresentação de Pedro Bial em duas temporadas, com dez episódios cada.

Entre os casos de grande repercussão abordados no programa, estão as histórias da jovem Eloá Pimentel, do menino Henry Borel, do ator Jeff Machado, o caso do estupro coletivo conhecido como 'Barbárie de Queimadas' e a 'Viúva Negra'.

O caso 'Maníaco da Moto', que ganhou repercussão por uma série de estupros cometidos em Fortaleza, também foi tema do Linha Direta no último mês de junho. O criminoso utilizava uma moto vermelha e ameaçava as mulheres com uma faca, cometendo os atos. O suspeito atuava nos bairros Parangaba, Maraponga e Vila Peri. Dentre as vítimas, está uma criança de 11 anos.

A partir de denúncias feitas após a exibição dos episódios, quatro casos abordados na primeira temporada foram solucionados. Suspeita de participar do assassinato da própria filha, Tânia Djanira Melo Becker de Lorena estava foragida há 17 anos e foi presa dois dias após o crime ser divulgado no Linha Direta.

Relembre atração

O programa de jornalismo investigativo fez sucesso na televisão entre 1990 e 2007, com os jornalistas Hélio Costa, Marcelo Rezende e Domingos Meirelles como seus apresentadores. Ele era inspirado em programas de sucesso nos Estados Unidos, como Yesterday, Today and Tomorrow e The Unsolved Mysteries. Foi popularizado por suas simulações e pelo jornalismo investigativo de crimes conhecidos.

A atração trazia a cada edição dois casos policiais, com cobertura jornalística sobre os crimes, o processo de investigação e a reconstituição baseada em depoimentos. Além de receber as sugestões de casos dos telespectadores, a equipe de reportagem viajava o Brasil todo produzindo matérias e buscando pautas.

Em 2023, voltou às telinhas sob o comando do jornalista Pedro Bial, 15 anos após sua última edição.