Festival Primavera Sound é cancelado na América Latina

O Primavera Sound, que aconteceria em São Paulo nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, foi cancelado, conforme anúncio oficial da produtora nas redes sociais nesta sexta-feira (30). As edições do festival na América Latina, incluindo a da capital paulista e em Buenos Aires, além do Primavera Day em Montevidéu e Assunção, não irão mais ocorrer devido a “dificuldades externas” que impedem a produtora “de realizar os eventos com o nível que o público que tanto nos apoia merece”, diz a nota.

De acordo com diretor do Primavera Sound, Alfonso Lanza, a decisão de cancelar o evento, apesar de difícil, foi prudente.

“Esta é sem dúvida uma decisão difícil, tomada depois de muitos meses de trabalho e depois de percorrer vários caminhos para poder executar estes eventos com garantias, especialmente na situação atual dos desafios da indústria musical. Uma vez esgotadas todas as possibilidades, temos que ser prudentes e agora colocar toda a nossa energia em planos futuros”.

O comunicado ressalta ainda que a produtora pretende trazer o Primavera Sound para a América Latina futuramente, o mais breve possível.

“É claro que nosso trabalho não termina aqui. Nem os nossos laços com a América Latina, onde nos sentimos acolhidos desde o primeiro segundo por uma comunidade entusiasta e amorosa que abraçou este modelo de festival como seu. Com a convicção e a esperança de que o Primavera Sound volte mais forte para a América Latina, já estamos olhando para o futuro para que isso aconteça o mais rápido possível", afirma a nota.

Reembolso de ingressos

Sobre questões de reembolso, a organização do evento indicou que o público siga as instruções listadas neste site.

O Primavera Sound teve duas edições no Brasil, em 2022 e 2023, e contou com atrações como Arctic Monkeys, Lorde, Björk, Travis Scott, The Cure e The Killers.