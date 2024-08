Fãs de Taylor Swift arrecadam mais de R$ 780 mil para campanha de Kamala Harris

Fãs da cantora estadunidense Taylor Swift se reuniram para arrecadar fundos para a campanha de Kamala Harris na disputa pela presidência dos Estados Unidos. Apesar de a artista ainda não ter se pronunciado sobre o apoio ao partido democrata, fã-clubes têm se mobilizado por meio do grupo "Swifties for Kamala".

De acordo com a NBC News, essa mobilização não possui afiliação oficial com Taylor ou com a vice-presidente, e teria arrecadado cerca de US$ 142 mil (equivalente a R$ 789 mil) para a campana de Harris contra Donald Trump. Swift e Kamala não se pronunciaram sobre o assunto até o momento.

Segundo a publicação, desse montante arrecadado, cerca de R$ 678 mil foi adquirido durante uma chamada de vídeo com 34 mil pessoas, que contou com a participação da cantora e compositora Carole King, além de senadores e alguns deputados. A ligação ocorreu na última terça-feira (27) e durou cerca de duas horas.

"Transformar nosso poder swiftie em poder político", declarou o diretor político do grupo durante o evento virtual. A página tem mais de 72 mil seguidores na rede social X e cerca de 50 mil no Instagram.

"Somos uma coalizão de fãs de Taylor Swift comprometidos em proteger a histórica democracia dos Estados Unidos, trabalhando juntos para ajudar candidatos progressistas nas eleições locais e nacionais, incluindo a vice-presidente Kamala Harris como nossa próxima presidente", diz a declaração de missão do grupo.

Diferente desta eleição, Swift demonstrou apoio explícito a Joe Biden nas eleições de 2020 e teve o suporte dos fãs. "Vimos o bem que podemos fazer como um fandom e o que acontece quando mobilizamos nossa comunidade, então não precisamos esperar [Taylor se posicionar]. Sabemos quais são os valores dela", disse Kim, uma fã de 29 anos, à NBC News.