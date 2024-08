Trump usa imagens feitas por IA para simular apoio de Taylor Swift e fãs a campanha

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou imagens de Taylor Swift e de fãs geradas por inteligência artificial (IA) em sua campanha eleitoral. Em publicação nas redes sociais, no último domingo (18), ele compartilhou as fotografias em que a artista pop aparecia como apoiadora dele nas eleições dos Estados Unidos.

Apesar de Taylor ainda não ter declarado voto em nenhum candidato ainda, ela apoiou o presidente Joe Biden em 2020. Na época, ainda teceu críticas ao Trump.

"Eu aceito!", escreveu o ex-presidente republicano em uma mensagem na rede Truth Social que mostra um pôster de Swift pedindo a seus fãs que votem nele. A publicação inclui fotos de mulheres com camisetas com o lema "Swifties for Trump" (Swifties a favor de Trump).

Esse cartaz foi "gerado por IA ou simplesmente manipulado", declarou à AFP Hany Farid, especialista da Universidade da Califórnia em Berkeley. Segundo Farid, essas imagens apresentam indícios "reveladores de terem sido geradas por IA".

Parece ser uma combinação de imagens reais e falsas, pois pelo menos uma foto é de uma mulher que vestia uma camisa desse tipo, conclui Farid.

Swift não reagiu publicamente. Por outro lado, Trump compartilhou no Truth Social um vídeo de uma pessoa que afirma que os fãs da cantora parecem preferir o republicano.