Suspeitos de planejar atentado em show de Taylor Swift em Viena são presos

Após a polícia austríaca descobrir um plano de atentado em show de Taylor Swift, as três apresentações previstas para esta semana em Viena, na Áustria, foram canceladas nesta quarta-feira (7).

O Barracuda Music, organizador dos shows, deu mais detalhes no Instagram. "Após a confirmação das autoridades de um plano de atentado terrorista no estádio Ernst Happel, não temos outra opção que cancelar os três concertos pela segurança de todos", afirmou.

Antes do anúncio de cancelamento dos shows, a polícia tinha prometido um reforço da segurança nos próximos dias, especialmente na entrada dos shows da estrela pop. Os shows estavam marcados para:

8 de agosto: quinta-feira;

quinta-feira; 9 de agosto: sexta-feira;

sexta-feira; 10 de agosto: sábado.

Era esperado um público de 65 mil espectadores em cada show. "O risco real está descartado no momento, mas com o aumento do perigo difuso, devemos tomar as medidas necessárias e acionar nossas unidades especiais para os shows", disse o chefe da polícia de Viena, Gerhard Purstl.

Presos suspeitos de planejar atentado contra shows

Nesta quarta, a polícia austríaca anunciou a prisão de indivíduos que planejavam um atentado islamista em Viena, relacionado aos shows da Taylor.

Um cidadão austríaco de 19 anos que "jurou lealdade" ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI), foi detido após uma operação especial na Baixa Áustria, perto da capital, declarou em uma coletiva de imprensa o diretor-geral de Segurança Pública, Franz Ruf.

"Descobrimos ações preparatórias focadas nos shows de Taylor Swift em Viena", acrescentou, especificando que foram apreendidas "substâncias químicas" na residência do suspeito. Um cúmplice também foi preso em Viena.