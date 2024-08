De surpresa, Ed Sheeran canta com Taylor Swift durante show em Londres

Amigos de longa data, Ed Sheeran e Taylor Swift subiram ao palco juntos na noite desta quinta-feira (15) - de surpresa. Durante apresentação da turnê "The Eras Tour" em Londres, a cantora recebeu o artista britânico.

De acordo com o portal gshow, Swift e Sheeran cantaram "Everything Has Changed", "End Game" e "Thinking Out Loud", com o público indo ao delírio com as apresentações.

Em 2013, Ed Sheeran abriu a parte norte-americana da turnê "Red", realizada pela cantora. Além de amigos, os dois também são parceiros musicais.

Foi o primeiro show de Taylor Swift após a cantora cancelar as apresentações marcadas para Viena, capital da Áustria, na semana passada. A situação aconteceu após ameaça de ataques terroristas.

Em Londres, Taylor se apresenta no emblemático estádio de Wembley. Além desta quinta-feira, a cantora faz shows nesta sexta (16), sábado (17), segunda (19) e terça-feira (20).

Ed Sheeran, por sua vez, deve voltar ao Brasil em pouco mais de um mês. O cantor fará o encerramento da quarta noite de Rock in Rio, no dia 19 de setembro. O evento marca os 40 anos do festival.