CIA revela a meta dos terroristas em show de Taylor Swift em Viena, na Áustria

O vice-diretor da CIA (Agência Central de Inteligência), David S.Cohen, deu detalhes sobre as intenções dos terroristas que planejavam interferir no show de Taylor Swift, em Viena, na Áustria. Conforme divulgado pelo The New York Times, nesta quarta-feira (28), a CIA forneceu informações para contribuir com as investigações da polícia austríaca.

“Planejaram matar um grande número de pessoas, dezenas de milhares de pessoas nesse concerto, e tenho certeza de que muitos norte-americanos”, disse, em entrevista na Cúpula de Inteligência em Maryland, nos Estados Unidos.

“Os austríacos conseguiram efetuar essas prisões porque a agência e nossos parceiros na comunidade de inteligência forneceram informações sobre o que esse grupo ligado ao ISIS (Estado Islâmico) estava planejando fazer”. David S.Cohen Vice-diretor da CIA

Cohen não detalhou como a CIA obteve as informações do atentado.

Cancelamento dos shows em Viena

O show da artista pop seria realizado entre os dias 8 e 10 deste mês, com expectativa de 65 mil espectadores em cada show, mas a polícia descobriu uma ameaça de atentado suicida a bomba. Três homens suspeitos foram presos por planejar o atentado.

Os Estados Unidos afirmam ter compartilhado informações de inteligência para ajudar na investigação.

O principal suspeito, um austríaco de 19 anos, confessou que planejava "cometer um atentado com explosivos e facas", segundo o chefe da Agência de Inteligência Nacional Austríaca (DSN), Omar Haijawi-Pirchner.

Em publicação no Instagram, Taylor lamentou o cancelamento dos shows. "O motivo dos cancelamentos me deixou com uma nova sensação de medo e com uma enorme culpa, porque muitas pessoas planejavam ir a esses shows. Mas também fiquei grata às autoridades porque, graças a elas, estávamos chorando por shows e não por vidas”.