Suposto namorado de Lana Del Rey é caçador de crocodilo e gera comentários na web

A cantora Lana Del Rey, 39 anos, apareceu de mãos dadas com um homem nos bastidores de um festival de música realizado, no último domingo (25), no Reino Unido. Conforme o portal britânico Daily Mail, o suposto affair da dona do hit "Summertime Sadness" foi identificado como Jeremy Dufrene, um guia turístico e "caçador de crocodilos".

Após a repercussão do caso, Jeremy fechou o acesso do Instagram dele, deixando a conta privada, mas seu perfil no TikTok mostra as buscas dele pelos animais em lagos. Em um momento, ele beija o bico de um crocodilo, apesar do perigo.

Devido à aparência dele, os fãs começaram a brincar com a situação. "Eu achando que ninguém podia superar o namorado da Selena Gomez em feiura até ver o da Lana Del Rey. Os dois estão 'pau a pau' em ser horrorosos", escreveu um internauta no X (antigo Twitter).

Segundo o Extra, os dois se conhecem há anos, e Jeremy tem uma foto com Lana datada de cinco anos atrás. Além do registro nos bastidores do show, eles também foram vistos juntos em Londres, enquanto faziam compras.

Quem é Jeremy Dufrene?

Jeremy Dufrene é um guia turístico que também é conhecido pelo hobby de "caçar crocodilos". Natural de Louisiana, nos Estados Unidos, ele já tem dois filhos.

Em 2019, Lana foi vista em um barco com ele. Ambos postaram fotos nas redes sociais. Porém, no segundo semestre do mesmo ano, ela assumiu o namoro com o ator estadunidense Sean Larkin, de 52 anos.