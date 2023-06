Membro da equipe de Lana Del Rey que foi furtado no Brasil será investigado por xenofobia

O produtor e técnico de bateria de Lana Del Rey será investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), do Rio de Janeiro. Will Whitney teve o celular roubado e xingou o Brasil nas redes sociais.

As informações são do jornal Folha de S. Paulo. A Decradi, unidade que investiga crimes de intolerância, irá apurar se ele cometeu o crime de xenofobia. A delegada responsável pelo inquérito é Rita Salim. A Delegacia de Apoio ao Turista também apura o crime de roubo.

Relembre o caso

Will desabafou nas redes sociais após ser furtado no Rio de Janeiro. Ele acompanhava Lana Del Rey, em show pelo festival MITA, que ocorreu há uma semana, em 27 de maio.

“Acabei de ter o meu iPhone roubado da minha mão por um pedaço de m…. numa moto. F….. este país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para ir para casa”, escreveu na legenda do Instagram. Ele ainda adicionou as hashtags “F….. o Brasil” e “Lixos humanos”.

Para evitar as críticas, ele privou os comentários e, logo depois, excluiu a publicação. Na última quarta-feira (31), o músico usou novamente as redes sociais para se desculpar.

"Já fui muitas vezes ao Brasil com vários artistas diferentes e sempre me diverti muito. As pessoas sempre foram gentis comigo. As minhas sinceras desculpas a qualquer ofendido e ansioso por outro grande espetáculo em São Paulo", escreveu.