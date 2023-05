Membro da equipe de Lana del Rey tem celular roubado no Brasil: 'não merecem música ao vivo'

Após ter o celular roubado no Brasil, o integrante da equipe de Lana Del Rey, Will Whitney, ofendeu o País em uma publicação no Instagram. "Acabei de ter meu iPhone roubado direto da minha mão por um pedaço de m*rda numa moto. F*da-se esse país inteiro", disse.

"Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para voltar para casa. #F*da-seOBrasil #HumanosLixo", acrescentou.

Legenda: Integrante da equipe de Lana criticou o Brasil Foto: Reprodução/Instagram

A foto tinha sido publicada há quatro dias, mas Will editou a legenda nesta quarta-feira (31), conforme o portal Extra.

O técnico e gestor de som fez viagem para o Mita Festival, onde Lana se apresentou no último fim de semana, no Rio de Janeiro. Por conta do tom ofensivo, Will foi criticado nas redes sociais e desativou o perfil do Instagram.

Discurso de ódio

Os internautas criticaram a publicação de Will e classificaram o texto como "discurso de ódio". "Claramente discurso de ódio contra todas as pessoas de um país por serem de onde são", escreveu um internauta.

Já outro, declarou: "a desproporcionalidade de mandar um país inteiro se f*der porque foi roubado". "Moro no Brasil a vida inteira. Única vez que fui assaltado foi numa ida à Califórnia", afirmou um terceiro.

No entanto, os fãs descobriram que Lara não segue Will nas redes sociais, não sendo próximo da cantora.