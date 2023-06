Arthur Aguiar diz que Maíra Cardi não aprovava seus hábitos alimentares: ‘não fazia ela feliz’

O ator Arthur Aguiar participou do podcast “Bagaceira Chique”, apresentado por Luciana Gimenez, e falou sobre seus hábitos alimentares quando era casado com a ex-BBB e coach Maíra Cardi.

Luciana destacou na conversa que Maíra é toda fitness, e questionou como Arthur fazia quando queria comer frango frito e até batata frita, pois ela sabia que a ex-BBB não aprovava esse tipo de alimentação.

“Eu acho que eu não fazia ela feliz”, iniciou ele. “A gente tinha um combinado que em casa era melhor que eu não comesse, principalmente pela Sophia, mas fora... Coxinha não entrava [em casa], açúcar nem pensar. Existia uma questão do público também, é o que ela trabalha, como o público quer ver isso, e ela também, como iria lidar com essa situação, tipo 'eu cuido das pessoas e meu marido está comendo coxinha'".

Durante sua participação no BBB 22, Arthur, inclusive, virou meme pela quantidade de pães que comia no programa.

O ator também disse que participar do reality show foi “libertador” quanto a isso. “Eu acho que o BBB me deu um pouco dessa liberdade de entender que ela trabalha com isso, tem a empresa dela, mas eu sou um ser humano e se eu estou com vontade de comer, problema meu”.