Baterista de Lana Del Rey pede desculpas após xingar Brasil por roubo de celular

Em estadia no Brasil para os shows de Lana Del Rey, o técnico de bateria da cantora, Will Whitney, relatou ter tido o celular furtado no Rio de Janeiro e xingou o Brasil por conta da falta de segurança pública. Após a repercussão negativa da publicação nas redes sociais, Will fez um pedido de desculpas.

“Gostaria de pedir desculpa pela minha publicação sobre ter sido roubado no Rio. A experiência realmente me abalou e escrevi uma publicação no auge das minhas emoções. Sei que poderia ter acontecido em qualquer lugar e generalizar sobre qualquer pessoa ou lugar geralmente é injusto na maioria”, iniciou o integrante da banda de Lana Del Rey.

“Eu devia saber melhor. Já fui muitas vezes ao Brasil com vários artistas diferentes e sempre me diverti muito. As pessoas sempre foram gentis comigo. O show no Rio foi incrível e os fãs são os mais apaixonados [e mais barulhentos] da terra e ninguém merece música ao vivo mais que o Brasil. [...] As minhas sinceras desculpas a qualquer ofendido e ansioso por outro grande espetáculo em São Paulo”, finalizou.

Críticas

O músico publicou um desabafo nas redes sociais com alguns palavrões, após ser furtado na capital carioca. Ele chegou a dizer que os brasileiros não merecem o show da artista ao vivo.

A publicação foi bastante criticada, e internautas argumentaram que Will passou do ponto. Alguns ainda o acusaram de xenofobia.

“Acabei de ter o meu iPhone roubado da minha mão por um pedaço de m…. numa moto. F….. este país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para ir para casa”, escreveu na legenda do Instagram.

Ele ainda adicionou as hashtags “F….. o Brasil” e “Lixos humanos”. Para evitar as críticas, ele privou os comentários e, logo depois, excluiu a publicação.

Legenda: Will Whitney fez críticas ao Brasil após ser furtado Foto: Reprodução/Instagram

Usuários da rede social também pediram pela demissão do músico. “Respeite nosso país! O único pedaço de m….. é você. Espero que perca o emprego”, comentou o ex-BBB Mahmoud Baydoun.

Após se apresentar no último final de semana no Rio de Janeiro, Lana Del Rey segue para São Paulo, onde fará show no Mita Festival, nos dias 3 e 4 de junho.