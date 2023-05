Adriane Galisteu diz que busca novos participantes de ‘A Fazenda’ nas redes sociais

Apresentadora do reality show “A Fazenda”, Adriane Galisteu disse que já está pronta para comandar mais uma edição do reality show, previsto para estrear em setembro, em entrevista ao colunista Léo Dias. Ela também revelou que fica de olho nas redes sociais e manda sugestões de participantes para Rodrigo Carelli, diretor da atração.

“Sou uma apaixonada pela 'A Fazenda', estou aí, pronta para encarar a 'A Fazenda 15', já não estou aguentando de ansiedade. Eu ando na rua e as pessoas ‘e aí, já tem gente?’”, iniciou ela.

“Eu já começo a ficar de olho nas redes sociais de quem está pintando e não está pintando e vou mandando tudo para o Carelli no direct. Eu finjo que não tenho nenhum relacionamento com ele, então eu mando tudo pelo direct e não faço nenhum comentário. Ele me deixa no vácuo. O maravilhoso é que a gente se encontra depois, a gente troca ideia e não toca no assunto dos directs”, confessou a apresentadora.

Série da Netflix

Ainda em entrevista a Léo Dias, Adriane revelou que não está sabendo de nada sobre a nova série da Netflix que contará a história de vida de Ayrton Senna, nem mesmo se alguém a interpretará como namorada do piloto.

“Não estou sabendo sobre esse assunto”, se limitou a dizer.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, o serviço de streaming está em negociação para que a atriz Pâmela Tomé interprete Xuxa, que também namorou com o brasileiro.