Geraldo Luís deixa a Record após 16 anos na emissora

O apresentador Geraldo Luís foi desligado da Record TV após 16 anos de trabalho, conforme comunidado oficial da emissora feito nesta quarta-feira (31). O jornalista era responsável por conduzir o programa Balanço Geral.

Em nota, a emissora disse que a saída ocorreu em "comum acordo entre as partes", e agradeceu a contribuição dele ao longo de mais de uma década.

Record TV Emissora “A Record TV vem a público agradecer ao apresentador e jornalista Geraldo Luís pelos 16 anos que esteve na emissora onde comandou diversas atrações jornalísticas e de entretenimento. Em comum acordo entre as partes, decidiu-se a descontinuidade do contrato de prestação de serviços nesta data”.

Geraldo desabafa sobre trabalho

O apresentador já tinha feito um desabafo sobre a vida profissional no último final de semana. Em relato, focou no fato de aparecer em reportagens da Record durante as madrugadas, e o público considerou mudança um “rebaixamento”.

“Tem gente que se aproveita até da sua sombra pra se dar bem e no final fala que chegou lá sozinho. Abre o olho. Retire os ‘parasitas’ de sua vida. Mesmo sozinho, caminhe, na lá na frente você encontra o mesmo nível de pessoa que você. Gente que soma, não que tire de você”, afirmou Geraldo.